Corona-Zahlen aus Solingen : Corona: Inzidenzwert steigt auf 81

Solingen Die Corona-Fallzahlen klettern in Solingen auch am Wochenende weiter in die Höhe. Wie die Stadt am Sonntag mitteilt, sind derzeit 131 Menschen nachgewiesen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 81.

Zehn Corona-Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 800 bestätigte Fälle gemeldet. 656 Menschen sind wieder genesen. 13 mit dem Virus infizierte Menschen sind gestorben.

In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 132 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit entfallen 81 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1140 Personen, 5188 konnten die Quarantäne inzwischen verlassen.

Solingen gilt angesichts der hohen Fallzahlen als Risikogebiet, am Testzentrum Bethanien bildeten sich zum Start der Herbstferien lange Warteschlangen.

(red)