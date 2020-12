Corona in Solingen : Die Zahl der Todesopfer nimmt weiter zu

Corona in Solingen

Mittlerweile sind jetzt 47 Personen an oder mit dem Cornavirus gestorben. Am Dienstag berichtete die Stadtverwaltung von drei weiteren Todesopfern. Dabei handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Seniorenzentrum Bethanien, die alle über 70 Jahre alt waren und Vorerkrankungen hatten.

Dagegen ist der von der Stadt berechnete Inzidenzwert von 227,6 am Montag auf 209,8 am Dienstag gesunken. Anders als das Robert-Koch-Institut (RKI) berechnet die Stadt Solingen die Corona-Neuinfektionen – am Dienstag waren es binnen einer Woche 342 – auf der Basis von 163.000 Einwohnern. Das RKI legt 159.360 Einwohner zu Grunde. Von daher ist der Inzidenzwert jeden Tag unterschiedlich, bei der höheren Einwohnerzahl aber stets geringer als der RKI-Wert.