Solinger in Frankfurt am Main : Corona-Virus überschattet Messe

Zwei Frauen mit Mundschutz sind am Stand eines chinesischen Unternehmens auf der Messe Ambiente mit Aufbauarbeiten beschäftigt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt am Main/Solingen Heute beginnt in Frankfurt die für die Schneidwaren- und Besteckbranche so wichtige Messe Ambiente. OB Tim Kurzbach und Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol besuchen die Solinger Aussteller in der Mainmetropole.

Am Freitag öffnet die internationale Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt ihre Pforten. Traditionell ist diese Leistungsschau auch ein Treffen der überwiegend in Solingen ansässigen Schneidwaren- und Besteckbranche. 28 klingenstädtische Firmen stellen bis kommenden Dienstag in Frankfurt ihre neuen Produkte vor. Auch Oberbürgermeister Tim Kurzbach und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol, besuchen am Montag die Unternehmen und laden am Abend zum dritten Mal zum „Solingen-Empfang“ auf der Messe ein.

Sie unterstreichen damit die Bedeutung der Messe für die Solinger Aussteller. Gemessen an der Branchenstruktur nach Umsatzanteilen nimmt der Schneidwaren- und Besteckbereich mit 22,9 Prozent den Spitzenplatz ein, gefolgt vom Fahrzeugbau (20 Prozent) und der Sparte Metallerzeugung (13,1 Prozent. „Für uns Unternehmen ist der Messebesuch des Oberbürgermeisters ein wichtiges Signal“, sagt der Vorsitzende des Industrieverbandes Schneid- und Haushaltswaren (IVSH), Hartmut Gehring.

Info Über 4400 Aussteller aus dem In- und Ausland Aussteller Mehr als 4400 Aussteller aus dem In- und Ausland, darunter 28 aus Solingen, beteiligen sich an der Messe Ambiente. Die Konsumgüterausstellung ist nur für Fachbesucher geöffnet. Schneidwaren Der Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren mit Sitz an der Neuenhofer Straße in Höhscheid zählt rund 90 Mitgliedsunternehmen. Vorsitzender ist Hartmut Gehring.

Überschattet wird die Messe allerdings vom Corona-Virus. Eine Delegation aus dem chinesischen Shanghai, mit der sich Kurzbach und Balkenhol auf der Messe und auch beim Solingen-Empfang treffen wollten, hat ihren Besuch wegen des Corona-Virus abgesagt. „Das fällt aus, die kommen wegen des Virus nicht“, erklärt Frank Balkenhol im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte sich eine elfköpfige Solinger Wirtschaftsdelegation an der Spitze mit OB Kurzbach auf nach China gemacht, die zunächst nach Shanghai und später nach Peking führte. Ziel war es, im Reich der Mitte Chancen und Kooperationsmöglichkeiten für die Solinger Industrie auszuloten. „Beim Treffen auf der Messe Ambiente wollten wir die Gespräche vertiefen“, sagt Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol.

Aber auch Solinger Unternehmen, die Kontakte zu chinesischen Partnern geknüpft hatten, müssen ihre Projekte verschieben oder aber auf anderen Wegen vorantreiben. „Wir sind eine Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen eingegangen, die aber noch in den Anfängen ist. Wir liefern Messer für den chinesischen Markt, andererseits liefert uns der Kooperationspartner Löffel und Gabeln“, erklärt Hartmut Gehring. Zusammen mit seinem Bruder Volker leitet der IVSH-Vorsitzende die Geschäfte des Unternehmens an der Tersteegenstraße. Wegen des Corona-Virus reisen die Geschäftspartner aus China aber nicht an. „Wir wollen gleichwohl auf einer Messe in Shanghai gemeinsam ausstellen. Ein persönlicher Kontakt ist allemal besser als nur über E-Mails zu kommunizieren“, sagt Hartmut Gehring.

Zum Auftakt der Messe wird er für den Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren über die wirtschaftlichen Ergebnisse des vergangenen Jahres berichten und auch über Erwartungen und Wünsche für das laufende Jahr informieren. „Es gab 2019 viele Schwankungen, grundsätzlich hat sich die Branche bis zum Jahresende aber erholt“, sagt Hartmut Gehring im Vorfeld der Messe, „es hat gleichwohl Gewinner und Verlierer gegeben.“