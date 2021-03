Corona in Solingen : Stadt meldet 154. Todesopfer

Solingen Erneut ist nach Angaben der Stadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein Solinger gestorben – eine über 80-jährige Person. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 154.

Am Mittwoch ist auch der Inzidenzwert wieder deutlich gestiegen ist. Der liegt jetzt bei 141,9 (Vortag 130,6). An die Höchstwerte von vor Weihnachten, als die Inzidenz bei über 280 lag, kommt der aktuelle Wert allerdings nicht heran. In den vergangenen sieben Tagen sind insgesamt 226 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Aktuell sind 411 Personen nachgewiesen infiziert, in Quarantäne sind derzeit 1490 Personen.