Solingen Ein weiterer Bürger ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich laut Angaben der Stadt um eine über 65-jährige Person mit Vorerkrankungen.

Leicht gestiegen ist am Mittwoch erneut der Inzidenzwert, und zwar auf 109,3. In den vergangenen sieben Tagen sind somit 174 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Aktuell sind 330 Personen nachgewiesen infiziert, 32 Patienten werden derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1284 Personen.