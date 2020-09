Erneuter Anstieg : Solinger Corona-Zahlen nähern sich kritischem Bereich

Ein Corona-Test im Labor (Archiv). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Solingen In Solingen steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter. Der Stadtdienst Gesundheit meldete am Donnerstag 75 positive getestete Menschen. Schon am Vortag war die Zahl von 40 auf 59 angestiegen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet nähert sich Solingen dem kritischen Bereich.

Ein Großteil der Neuinfizierten – neun Fälle – stammt dabei aus der Gruppe eines Seminars für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das nach Angaben der städtischen Pressestelle im Westerwald stattgefunden hatte. Überdies wurden drei Fälle bei den Technischen Betrieben Solingen (TBS) festgestellt. Kritische Bereiche, wie etwa die Müllabfuhr oder das Müllheizkraftwerk, seien aber nicht betroffen. „Alle drei Fälle betreffen denselben Dienst-Standort“, teilt der städtische Pressesprecher Thomas Kraft mit, ohne konkretere Angaben zu machen. Darüber hinaus hat es verschiedene Einzelfälle mit positiven Covid-19-Testergebnissen gegeben.

Ergänzend zu dem Anstieg um 19 positive Fälle am Mittwoch erklärt die Stadt, dass es bei der privaten Familienfeier im benachbarten Leichlingen neben den bereits zwölf mit dem Coronavirus infizierten Personen „noch einmal weitere Fälle im Umfeld der Betroffenen“ gegeben hat.

Am Friedrich-List-Berufskolleg in der Innenstadt gab es einen Fall mit positiven Testergebnisse. Für die betroffene Klasse ist Quarantäne angeordnet worden. An der Geschwister-Scholl-Schule in Ohligs gab es ebenfalls ein positives Testergebnis. Hier befinden sich verschiedene Schüler in Quarantäne, die laut Pressestelle im engen Kontakt standen. Zwei Neuinfektionen in einer Klasse wurden am Mildred-Scheel-Berufskolleg ermittelt. Diese Klasse ist nun Quarantäne.

Mit dem erneuten Anstieg der Zahlen gibt es seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 536 bestätigte Fälle. Fünf der aktuell 75 infizierten Menschen werden stationär behandelt. In den vergangenen sieben Tagen sind, von Donnerstag gerechnet, 50 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 30 neue Fälle auf je 100.000 Menschen in Solingen.