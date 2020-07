84-jähriger Mann ist gestorben : Corona: Solingen beklagt das zwölfte Todesopfer

Solingen Die Klingenstadt beklagt den zwölften Toten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 84-jährigen Mann, der im Krankenhaus Bethanien gestorben ist.

Die Infektionen und Verdachtsfälle stammen dabei aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die auch untereinander in keinem Bezug stehen. Neben dem Corona-Ausbruch in der Kita Alsenbande nennt die Stadt hier Familienfeiern wie Hochzeiten oder Geburtstage. Überdies tragen Urlaubsrückkehrer aus verschiedenen Ländern das heimtückische Virus nach Solingen. Unter anderem aus den Niederlanden, Italien, Bosnien oder auch aus Bulgarien.

Reiserückkehrer aus sogenannten Risikoländern werden vom Stadtdienst Gesundheit aufgefordert, die angebotenen Coronatests an den Flughäfen in Düsseldorf oder in Köln zu nutzen. Oder aber, falls die Urlauber mit der Bahn oder dem Auto wieder zurück aus einem Risikoland in die Klingenstadt kommen, das Krankenhaus Bethanien beziehungsweise beim Hausarzt wegen eines Coronatests nachfragen.