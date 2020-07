Zahlen in Solingen steigen weiter an : Jetzt 54 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Zahlen in Solingen steigen weiter an

Solingen Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Solinger kennt zurzeit nur einen Weg – den nach oben. Denn nach Angaben der städtischen Pressestelle sind aktuell 54 Personen nachgewiesen mit Covid-19 infiziert.

Vor dem vergangenen Wochenende lag der Wert noch bei 39. Allein am Freitag waren 16 Neuinfektionen bekannt geworden. Zwölf Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. In Quarantäne befinden sich insgesamt 182 Personen.

Seit Ausbruch der Pandemie gibt es nun in der Klingenstadt 360 bestätigte Corona-Fälle. Elf mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. 295 Personen gelten als genesen.

Reiserückkehrer unter anderem aus Bosnien, Italien, den Niederlanden sowie Bulgarien, Kontakte am Arbeitsplatz, Familienfeiern – darunter auch Kindergeburtstage und Hochzeitsfeiern – sind verantwortlich für den Anstieg. Weitere Befunde für die Familienfeiern stehen aber noch aus. Und auch die noch ausstehenden Ergebnisse der Tests in der Kindertagesstätte Alsenbande in Wald haben mit zum Anstieg der Infiziertenzahl geführt. Hier sind zurzeit sechs Mitarbeiter erkrankt, wobei ein Mitarbeiter nicht aus Solingen stammt. Überdies sind zwei Kinder betroffen.