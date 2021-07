Nach Änderung der Corona-Schutzverordnung : SPD rügt mangelnde Transparenz bei Inzidenz-Einstufung

Der Solinger Josef Neumann kritisiert in seiner Funktion als gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion die nicht kommunizierte Änderung von Fristen in der Corona-Schutzverordnung. Foto: Peter Meuter

Solingen / Düsseldorf Die SPD-Oppositionim Landtag kritisiert die unerwartete Wende bei der Einstufung Solingens in die unterschiedlichen Gefährdungsstufen der Corona-Schutzverordnung.

„Das Hin und Her bei den Inzidenz-Stufen in Solingen muss ein Ausnahmefall bleiben und darf sich keinesfalls wiederholen“, appellierte der Solinger Landtagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher seiner Fraktion, Josef Neumann, an die Landesregierung. „Wenn vormittags andere Regelungen gelten als nachmittags, verlieren wir die Bürgerinnen und Bürger“.