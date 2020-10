Trotz Inzidenzwert von 109 : Solingen will private Feiern vorerst nicht beschränken

Solingen Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen um weitere 29 gestiegen. Damit sind in Solingen aktuell 255 Personen nachgewiesen infiziert, am Freitag waren es 204.

Die Zahl der in Solingen mit dem Coronavirus infizierten Personen wird kontinuierlich größer: Nach 226 am Samstag meldete die Stadt am Sonntag 255 registrierte Fälle. Der Inzidenzwert steigt damit abermals auf einen neuen Höchststand: 109,82 neue Infektionen in den letzten sieben Tagen entfallen auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben.