Corona-Pandemie : Solingen mit höchster Inzidenz in NRW

Diesen negativen Spitzenplatz möchte keine Stadt innehaben: Solingen hat am Montag mit 112,4 den höchsten Inzidenz-Wert in ganz Nordrhein-Westfalen.

Die wichtige Sieben-Tage-Kennziffer für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Montagmorgen 56,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. Am Vortag hatte dieser Richtwert 54,1 betragen. Tendenziell geht die 7-Tage-Inzidenz aber zurück. Am Montag vor einer Woche hatte er laut RKI bei 72,4 gelegen.