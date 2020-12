Corona-Pandemie in Solingen : Oberbürgermeister Kurzbach kritisiert Land NRW

Info

Zahlen Der Inzidenzwert stieg am Donnerstag auf 227,6. In den vergangenen sieben Tagen sind 371 neue Fälle bekannt geworden. Aktuell sind 520 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 60 Personen – drei mehr als am Vortag – sind an oder mit dem Cornavirus gestorben. In vielen Altenheimen der Stadt ist das Virus ausgebrochen. Auch in der St. Lukas Klinik in Ohligs. Hier sind 37 Mitarbeiter und 21 Patienten infiziert. Das Haus bleibt von der Notfallversorgung abgemeldet.