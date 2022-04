Lockerungen der Corona-Maßnahmen : Solinger setzen vorerst weiter auf Masken beim Einkaufen

Im Edeka-Markt Pauli im Solinger Hofgarten trugen am Montag rund 90 Prozent der Kundinnen und Kunden weiterhin eine Maske. Foto: Peter Meuter

Solingen Seit Wochenbeginn ist das Einkaufen ohne Mund-Nasen-Schutz wieder erlaubt. In Solinger Supermärkten sieht man trotzdem weiterhin viele Masken. Wie sich das in den kommenden Tagen entwickelt, bleibt offen.

Beim Einkaufen ohne Maske sind die Solingerinnen und Solinger noch zurückhaltend. So berichten es Supermärkte im Stadtgebiet am Montag. Die meisten Kunden würden demnach weiterhin eine Maske tragen, auch wenn das nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen nicht mehr nötig ist.

In der Nacht zu Sonntag sind in Nordrhein-Westfalen die meisten Corona-Auflagen gefallen. Damit ist nun auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen aufgehoben – mit Ausnahme von Bussen und Bahnen, medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen sowie staatlichen Gemeinschaftsunterkünften. Das Einkaufen ist jetzt also wieder ohne Mund-Nasen-Schutz möglich.

„Die meisten sind aber noch zurückhaltend“, sagt Thomas Pauli, Inhaber des gleichnamigen Edeka-Markts im Hofgarten. „Die Kunden tragen überwiegend Maske.“ In seinem Markt seien das rund 90 Prozent der Kunden, schätzt Pauli. „Und das quer durch die Altersgruppen – sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen“, fügt er an. Für viele sei es wohl auch einfach Gewohnheit. „Man kennt ja schon den Griff zur Maske“, sagt Pauli.

Eine Hausregel für seinen Markt, die das Tragen einer Maske weiterhin vorschreibt, habe er nicht eingeführt. „Die Entscheidung, ob man Maske trägt oder nicht, muss jeder für sich treffen“, sagt Pauli. Er wolle der gesetzlichen Vorgabe folgend denen, die es möchten, ermöglichen, auch ohne Maske einzukaufen. Die Wahl haben demnach auch die Mitarbeitenden im Markt. „Ich sehe dem Ganzen auch positiv entgegen“, so Pauli. Der Wegfall der Masken könne den Leuten das Gefühl geben, einen Schritt zurück in die Normalität zu machen.

Auch andere Supermärkte in Solingen machen ähnliche Beobachtungen. „Hier läuft es ganz entspannt“, sagt ein Mitarbeiter von Rewe Rahmati am Ohligser Markt. „Etwa 70 Prozent der Kunden haben die Maske an.“ Eine hausinterne Regel gebe es auch dort nicht. Die Mitarbeitenden könnten ebenfalls selbst entscheiden, ob sie die Maske tragen wollen oder nicht. Sorge vor einem höheren Infektionsrisiko habe man dadurch derzeit eher nicht, so der Mitarbeiter.

„Meine Mitarbeiter und ich tragen trotzdem noch Maske“, sagt Marcel Stüpp, Filialleiter des Rewe-Kaufparks am Stockkamp. Auch 70 bis 80 Prozent der Kunden seien weiterhin mit Maske unterwegs. Ähnliche Erfahrungen macht der Kaufland Aufderhöhe. Auch dort würde der Großteil der Kunden weiter Maske tragen, heißt es von den Mitarbeitenden.