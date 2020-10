Halloween-Feiern verboten : Solingen verschärft Lockdown und beschließt vorgezogene Maßnahmen

Ein Schild weist auf die Maskenpflicht hin (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Solingen Ab Mitternacht gilt in Solingen ein Verbot von Halloween-Feiern, zudem darf kein Amateursport getrieben werden. Ab Mittwoch soll an den weiterführenden Schulen in Kleingruppen unterrichtet werden.

Bundesweit gilt der zweite Corona-Lockdown ab Montag, 2. November. In Solingen will man angesichts eines Sieben-Tage-Inzidenzwertes von knapp 280 so lange nicht warten. Einige nur die Klingenstadt geltende verschärfende Maßnahmen gelten bereits ab Samstag, 31. Oktober, um 0 Uhr.

Demnach werden alle Halloween-Feiern verboten, gleiches gilt für sämtliche Sportangebote auf Amateur-Ebene. Die Hallenbäder Vogelsang und Klingenhalle bleiben ebenfalls bereits ab Samstag geschlossen.

In den weiterführenden Schulen greifen ab Mittwoch Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten. „Es war mir von Anfang an deutlich zu wenig, was auf Landesebene im Hinblick auf Schule geregelt wurde", sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach bei einer Pressekonferenz mit Vertretern aus Verwaltung, Krankenhäusern und kassenärztlicher Vereinigung.

Um Quarantänen oder gar Schulschließung zu vermeiden, wird es eine Regelung geben, um in kleinen Gruppen zu unterrichten. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Gewerkschaften und den Schulen gefallen.

(gra)