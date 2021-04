Corona-Zahlen für Solingen : Inzidenzwert ist leicht auf 168,9 gesunken

Solingen Leicht gesunken ist der Inzidenzwert der Corona-Erkrankungen in Solingen. Am Gründonnerstag meldete die Stadt einen Wert von 168,9. Am Mittwoch betrug der Wert noch 172,7.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie im Stadtgebiet bisher 7221 Fälle bestätigt. Aktuell sind 520 Personen nachgewiesen infiziert, 28 Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1883 Personen. 6544 Menschen sind wieder genesen. 157 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben.

