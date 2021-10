Pandemie in Solingen : Corona-Inzidenz steigt auf 76,6

Solingen Die Corona-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus beschreibt, ist in der Klingenstadt leicht gestiegen – von 69,1 am Mittwoch auf 76,6 am Donnerstag.

In den vergangenen sieben Tagen sind 122 neue Fälle festgestellt worden, meldet die Stadt. 195 Solinger sind derzeit nachgewiesen infiziert. 13 Covid-19-Patienten müssen stationär behandelt werden, die übrigen werden ambulant betreut. 327 Menschen leben in häuslicher Quarantäne.