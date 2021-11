Pandemie in Solingen : Corona-Inzidenz klettert auf 150,8

Solingen Der 7-Tage-Inzidenz-Wert steigt in Solingen weiter – von 143,9 am Mittwoch auf 150,8 am Donnerstag. Aktuell sind 347 Bürger mit dem Coronavirus infiziert, meldet die Stadt.

14 Covid-Patienten müssen stationär behandelt werden, die übrigen werden ambulant betreut. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 522 Personen.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 11.640 Corona-Fälle in Solingen gemeldet. 11.085 davon sind mittlerweile wieder genesen, 208 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

(red)