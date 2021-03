Corona in Solingen : Weiteres Todesopfer, Inzidenz steigt

Solingen Eine knapp 70-jährige Person mit Vorerkrankungen ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies teilt der Stadtdienstdienst Gesundheit mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Stadtgebiet auf 149.

Deutlich gestiegen ist weiter auch der Inzidenzwert. Am Donnerstag kletterte er auf 116,2, nachdem am Mittwoch mit 109,3 noch ein geringerer Wert errechnet worden war. Danach wurden in den vergangenen sieben Tagen 184 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Aktuell sind 347 Personen nachgewiesen infiziert, 30 Patienten werden derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt.