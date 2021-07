Drei Inzidenzstufen in vier Tagen : Sieben-Tage-Inzidenz in Solingen liegt bei 67,8

Sollte in Solingen am Sonntag wieder die Indzidenzstufe 2 der Corona-Schutzverordnung greifen, wird in vielen Bereichen wieder ein negativer Testnachweis notwendig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen In Solingen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz konstant über einem Wert von 35. Am Freitag wurde mit 67,8 weiterhin der NRW-Spitzenwert übermittelt. Für Einzelhandel, Gastronomie oder Freizeit gelten bestimmte Regeln – ein Überblick.

Ab dem heutigen Freitag, 23. Juli, sind für die Klingenstadt folgende Regeln der Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung des Landes gültig. Bereits am Sonntag erreicht Solingen die Inzidenzstufe 2 (35,1 und 50), am Montag vermutlich sogar schon die Stufe 3. Der Stadtdienst Gesundheit rechnet damit, dass am Samstag der Inzidenzwert am dritten Tag in Folge über 50 liegen wird.