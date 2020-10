Corona-Pandemie in Solingen : Krisenstab weitet die Maskenpflicht aus

Die Solinger müssen jetzt auch im öffentlichen Raum vermehrt Schutzmasken tragen. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Die Stadt Solingen hat die bereits bestehenden Corona-Regelungen noch einmal spürbar verschärft. So gilt ab sofort eine erweiterte Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit.

Waren Passanten bislang lediglich in den mit Hinweisschildern gekennzeichneten Bereichen der Fußgängerzonen in Mitte und Ohligs zum Anlegen von Masken angehalten, ist diese Schutzmaßnahme fortan auch an den Busbahnhöfen in der Innenstadt und in Ohligs sowie an den belebten Abschnitten von Mummstraße und Kölner Straße zwischen Clemens-Galerien und Graf-Wilhelm-Platz in der City beziehungsweise auf dem Ohligser Marktplatz vorgeschrieben.

Darüber hinaus wird die Maskenpflicht auf die Friedrich-Ebert-Straße in Wald zwischen der Kirche und dem Rathaus ausgedehnt. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, will der städtische Krisenstab so auf die ersten Erfahrungen des Ordnungsdienstes seit Inkrafttreten der Maskenpflicht am vergangenen Wochenende sowie auf „Hinweise aus der Bevölkerung“ reagieren – wobei die Verantwortlichen nicht mit Sicherheit sagen können, dass es bei den jetzt verfügten Maßnahmen bleiben wird.

„Ausschließen kann derzeit niemand, ob es in den kommenden Wochen nicht zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen und auch des privaten Lebens in Solingen kommt“, hieß es vonseiten der Stadt, die in diesem Zusammenhang auf die Städte Hamm und Wuppertal verwies. Dort sei die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern beispielsweise auf mittlerweile nur noch 24 Personen begrenzt, so die Stadtverwaltung.

Gleichzeitig rief der Solinger Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU) alle Beteiligten zur Besonnenheit auf. „Wir müssen den neuen Regeln auch einige Tage Zeit geben, um zu sehen, ob sie wirken. Wenn wir den Bürgern vorschreiben, wie viele Gäste sie in ihren eigenen Wänden empfangen dürfen, ist das ein bedeutender Eingriff in Grundrechte. Das kann nur das letzte Mittel sein, wenn die Infektionszahlen immer weiter steigen und sich nicht anders senken lassen“, sagte Welzel nach der Sitzung des Krisenstabes, bei der am Dienstagvormittag auch noch weitere Schritte zur Bekämpfung des Covid-19-Virus beschlossen wurden.

So baut die Stadt die Teams für Quarantäne und Recherche weiter aus. Bestand der Stadtdienst Gesundheit vor der Pandemie aus 35 Mitarbeitern, wurde er Mitte des Jahres um 17 befristete Stellen aufgestockt. Inzwischen ist er durch Mitarbeiter anderer Ämter auf über 60 Köpfe angewachsen. Und nun werden weitere 30 Rathauskräfte für den Telefon-Einsatz geschult – wobei auch noch eine neuerliche Aufstockung denkbar wäre.

Derweil beruhigte sich die Corona-Lage in Solingen am Dienstag etwas. Der Inzidenzwert lag bei 134,4 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage – was im Vergleich zum Wochenbeginn, als die Inzidenzzahl bei 136,2 gelegen hatte, einen leichten Rückgang bedeutet. Indes wird der gültige Schwellenwert von 50 Neuinfektionen, ab dem härtere Regelungen gelten, nach wie vor weit überschritten so dass sich die Klingenstadt nun schon rund eineinhalb Wochen als ein Gebiet der „Gefahrenstufe 2“ gilt.