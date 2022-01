Besuche weiterhin erlaubt : Solinger Kliniken wappnen sich für Omikron-Welle

Die Lungenfach-Klinik Bethanien ist in Solingen besonders wichtig für die Versorgung von Corona-Patienten. Foto: Peter Meuter

Solingen Die drei Solinger Krankenhäuser haben sich angesichts der Omikron-Variante über den Umgang mit Besuchern abgesprochen. Man sehe sich vorbereitet auf die fünfte Welle. Besucher sind unter 2G-Plus-Vorgabe weiterhin erlaubt.

In Dortmund gilt seit Anfang der Woche ein Besuchsverbot in den Krankenhäusern. Das Gesundheitsamt reagierte damit auf rasant ansteigende Infektions-Zahlen und setzte schärfere Regeln ein als der Rest von NRW. Auch die Solinger Kliniken haben über den Umgang mit Besuchern gesprochen. „Wir stimmen uns unter den drei Häusern immer recht eng miteinander ab“, erklärt Bethanien-Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath – unter anderem auch, da nähere Regeln in der Besuchs-Frage derzeit fehlen würden. „Es ist meiner Meinung nach ein Nachteil, dass wir vom Land keine Vorgaben bekommen. Deswegen versuchen wir wenigstens, uns innerhalb von Solingen weitestgehend zu einigen“, so Randerath. Das beziehe sich nicht nur auf die Besuchsregeln.

Die Stadt Solingen erklärte bereits am Dienstag, dass sie keine Verschärfung der Besuchsregeln plane, wie es in Dortmund der Fall war. Nach einer gemeinsamen Absprache der drei Kliniken und späteren internen Gesprächen, haben auch die Häuser nun beschlossen, die bisherigen Besuchsregeln beizubehalten. Wer einen Patienten oder eine Patientin besucht, muss eine FFP2-Makse tragen, außerdem gilt die 2G-Plus-Regel – auch für Geboosterte. Zudem gibt es Begrenzungen, wie viele Besuchende Patienten empfangen dürfen. Infizierte Patienten dürfen in der Regel keinen Besuch empfangen.

Bethanien-Chefarzt Randerath findet es in Ordnung, die Regeln zunächst nicht zu verschärfen. „Wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau. Veränderungen sind immer möglich.“ Geplant sei aber zur Zeit nichts. Die Zahl der Corona-Patienten in Bethanien sei derzeit noch „relativ überschaubar“, so Randerath. Er verweist jedoch auch auf die „übliche Zeitverzögerung“ zwischen steigenden Fallzahlen und im Krankenhaus behandelter Fälle von zwei bis drei Wochen.

Angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante sehen die Krankenhäuser sich vorbereitet. So erweitert das Klinikum Solingen die FFP2-Maskenpflicht ab Montag auch auf die Patientinnen und Patienten. Außerhalb ihres Zimmers müssen dann alle ab zwölf Jahren die Maske tragen. Bislang galt die Pflicht nur für Personal und Besuchende.

In der St. Lukas Klinik gebe es derzeit keinen nachgewiesenen Omikron-Fall, wie eine Sprecherin der Kplus Gruppe erklärt, zu der das Haus gehört. „Es scheint sich also zu bewahrheiten – auch aus unserer Erfahrung in den anderen Krankenhäusern unserer Gruppe –, dass Omikron trotz höherer Ansteckungs-Gefahr in der Regel einen milderen Verlauf verursacht“, so die Sprecherin. Trotzdem achte man streng auf die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen, um vor allem Patienten, aber auch Mitarbeitende und Besuchende zu schützen.