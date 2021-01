Corona in Solingen : Inzidenz-Wert steigt wieder leicht an

Solingen Nachdem die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Solingen in den vergangenen Tagen ständig gesunken ist, gab es am Mittwoch erstmals wieder einen – wenn auch nur leichten – Anstieg.

Wie die Stadt am Abend meldete, lag der Wert der neuen Corona-Fälle je 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen bei 101,7. Zum Vergleich: Am Dienstag war mit 99,2 noch ein Wert unter der Marke von 100 ausgewiesen worden. Auch die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen erhöhte sich zur Wochenmitte wieder um einen Todesfall auf nunmehr 120 Personen. Aktuell sind 270 Solingerinnen und Solinger nachgewiesen positiv auf das Coronavirus getestet. 34 Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr in der Klingenstadt bisher 5410 bestätigte Fälle gemeldet.

(or)