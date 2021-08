Aktuelle Corona-Regeln : Inzidenz in Solingen steigt auf 177,7

In vielen Bereichen ist in der Inzidenzstufe 2 der Corona-Schutzverordnung ein negativer Testnachweis notwendig. Foto: dpa/Oliver Berg

Solingen Die Inzidenz in Solingen steigt kontinuierlich: Am Dienstag meldet die Stadt einen Wert von 177,7 – und damit den aktuell dritthöchsten Wert in Deutschland nach Leverkusen.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW greifen auch neue Regeln für Solingen. Statt der bisherigen vier Inzidenzstufen gibt es nur noch eine Verschärfung ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Insgesamt ist die neue Verordnung einfacher gefasst als die bisherigen. Einigen Vorgaben wurden zudem gestrichen. Die bisherigen vier Inzidenzstufen entfallen.

Neu gilt: In der Gastronomie muss es keine Kontaktnachverfolgung mehr geben. Auch ist das Tragen einer Maske an Bushaltestellen nicht mehr vorgegeben – wohl aber „in Warteschlangen und Anstellbereichen“. „Deshalb ist es weiterhin ratsam, an Haltestellen die Maske frühzeitig aufzusetzen“, sagt Daniel Hadrys von der städtischen Pressestelle. Besuche der Innengastronomie bleiben nur für Genesene, Getestete oder Geimpfte (3G) erlaubt.

Die Kurve der Sieben-Tages-Inzidenz steigt indes in der Klingenstadt kontinuierlich an. Mit 282 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen wurde am Montag ein Wert von 177,7 gemeldet. Aktuell sind in Solingen 373 Personen nachgewiesen infiziert, 18 Patienten werden stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 955.

3G-Nachweis Mit Blick auf steigende Infektionszahlen sieht die Corona-Schutzverordnung ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 für alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests vor, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Die 3G-Regel gilt für folgende Bereiche: Sport in Innenräumen, Innengastronomie, Körpernahe Dienstleistungen (z.B. Frisör), Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept), Beherbergung, Großveranstaltungen im Freien (ab 2.500 Personen).

Abweichungen Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünften für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell – also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35.

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt.

Maskenpflicht Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz).

Maskenpflicht-Ausnahmen Private Feiern, in Büros und Firmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird oder ausschließlich immunisierte Personen zusammenarbeiten. In der Gastronomie, wenn feste Sitz- oder Stehplätze mit 1,5 Metern Abstand gegeben sind oder Trennwände angebracht wurden. In Clubs und Diskotheken, wenn es das erforderliche und vom Gesundheitsamt abgenommene Hygienekonzept zulässt. In Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Messen und Tagungen, wenn es feste Sitzplätze mit 1,5 Metern Abstand gibt oder alle Personen immunisiert oder getestet sind. Bei Eltern-Kind-Angeboten in geschlossenen Räumen, wenn maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sind. Außerdem bei Einsätzen von Feuerwehr oder Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie bei touristischen Busreisen, wenn es feste Sitzplätze gibt oder alle Personen immunisiert oder getestet sind

Einzelhandel Der Einzelhandel hat regulär geöffnet.

Gastronomie Der Besuch der Innengastronomie ist für genesene, getestete oder geimpfte Menschen erlaubt. Die Gastronomen sind verpflichtet, sich einen entsprechenden 3G-Nachweis zeigen zu lassen. Bei Verstößen drohen Geldbußen in Höhe von 5000 Euro.

Freizeit Ein Besuch des Vogel- und Tierparks in Ohligs oder der Fauna in Gräfrath sowie Minigolf spielen sind ohne Terminvereinbarung und Nachweis möglich. Ein Negativtestnachweis ist unter anderem für folgende Freizeiteinrichtungen notwendig: Sauna-Anlagen, Indoor-Spielplätze, Hallenbad Vogelsang.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

