Pandemie in Solingen : Infektions-Zahlen steigen weiter

Pandemie in Solingen

Solingen Von Dienstag auf Mittwoch haben sich in Solingen zehn weitere Menschen nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz stieg deutlich auf 143,9 an.

Aktuell sind 324 Personen nachgewiesen infiziert. 14 Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. 208 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher verstorben. In den letzten sieben Tagen sind in der Klingenstadt insgesamt 229 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 143,9 neue Fälle auf je 100.000 Solinger. In Quarantäne befinden sich derzeit 482 Personen.