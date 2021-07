Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Stufe 2 : Inzidenzwert in Solingen sinkt auf 55,9

In vielen Bereichen ist in der Inzidenzstufe 2 der Corona-Schutzverordnung ein negativer Testnachweis notwendig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen In Solingen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit aktuell 55,9 am siebten Tag in Folge über einem Wert von 50. Nach einer kurzfristigen Änderung der Corona-Schutzverordnung gelten für Einzelhandel, Gastronomie oder Freizeit aktuell die Regeln der Stufe 2 – ein Überblick.

Nach Inkrafttreten einer kurzfristigen Änderung der Schutzverordnung wurde am Montag die bislang gültige Frist zum Übergang von Stufe 2 in 3 von drei auf acht Tage verlängert, so dass für Solingen aktuell die unten aufgeführten Regeln der Stufe 2 gelten.

Sollte allerdings bis Donnerstag die 7-Tages-Inzidenz nicht unter 50 fallen, würden ab Samstag, 31. Juli, wieder die Corona-Regeln der Stufe 3 der Corona-Schutzverordnung in Kraft treten. Im Stadtdienst Gesundheit geht man davon aus, dass die bei der EM-Party italienischer Fußballfans registrierten Corona-Neuinfektionen in der RKI-Statistik keine Berücksichtigung mehr finden werden.

Tatsächlich zeigt die Tendenz der vergangenen Tage in die richtige Richtung: Nach 60,9 am Dienstag wurde für den heutigen Mittwoch ein Inzidenzwert von 55,9 gemeldet.

Maskenpflicht Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist nicht verpflichtend in Fußgängerzonen sowie in den Kernbereichen der Innenstadt beziehungsweise von Wald und Ohligs. Gleiches gilt für den 200-Meter-Umkreis von Schulen und Kindertagesstätten.

Kontaktbeschränkung Treffen im öffentlichen Raum sind für Angehörige aus drei Haushalten ohne Begrenzung erlaubt. Es können sich aber auch bis zu zehn Personen aus beliebigen Haushalten treffen, dann ist allerdings der Nachweis eines negativen Schnelltests, einer vollständigen Impfung durch den Impfausweis oder einer Genesung durch ein Schreiben vom Gesundheitsamt mit PCR-Befund erforderlich.

Einzelhandel Der Einzelhandel hat regulär geöffnet. Es gilt eine Begrenzung von einer Person pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Eingekauft werden darf überall aber nur mit Mund-Nase-Schutz.

Gastronomie Mit der kurzfristigen Rückkehr zur Inzidenzstufe 2 darf die Außengastronomie ohne Testpflicht öffnen. Bei der Innengastronomie müssen Gäste hingegen einen negativen Test nachweisen. Es herrscht Platzpflicht.

Beherbergung Übernachtungen in Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und Camping sind mit Negativtestnachweis zulässig. Dabei gibt es keine weiteren Kapazitätsobergrenzen. Eine volle gastronomische Versorgung ist möglich.

Freizeit Ein Besuch des Vogel- und Tierparks in Ohligs oder der Fauna in Gräfrath sowie Minigolf spielen sind ohne Terminvereinbarung und Nachweis möglich. Ein Negativtestnachweis ist für folgende Freizeiteinrichtungen notwendig: Sauna-Anlagen, Indoor-Spielplätze, Hallenbad Vogelsang.

Sport Kontaktsport im Freien und Innen ist mit bis zu 25 Personen beziehungsweise zwölf Personen erlaubt. Negativtestnachweis und Rückverfolgung sind erforderlich. Bei kontaktfreiem Sport gibt es keine Personenbegrenzung. Der Besuch von Fitnessstudios ist bei Einhaltung des Mindestabstands und mit Negativtestnachweis möglich.

Kultur Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen dürfen innen stattfinden, sofern ein Sitzplan, ein negativer Testnachweis sowie die Einhaltung des Mindestabstands oder eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster vorhanden sind. Museen können ohne Terminvergabe öffnen; Führungen sind zulässig.

Körpernahe Dienstleistungen Unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen sind körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik, Fußpflege) zulässig. Ein negativer Schnelltest ist dann erforderlich, wenn die Kundin oder der Kunde nicht dauerhaft eine Maske trägt.

Private Veranstaltungen Bei privaten Treffen (ohne Partys) sind draußen bis zu 100 Menschen erlaubt, drinnen bis zu 50. Negative Testnachweise werden benötigt, eine einfache Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt sein.

