Gesundheitsberufe in Solingen : Einrichtungen sehen sich vor Impfpflicht gut aufgestellt

Ab Mitte März müssen unter anderem Mitarbeitende in Altenheimen – wie dem St. Joseph Altenheim der Kplus Gruppe – gegen das Coronavirus geimpft sein, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Der Bund hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Foto: Guido Radtke Foto: Guido Radtke

Solingen In wenigen Monaten müssen Mitarbeitende in Gesundheits-Berufen gegen Corona geimpft sein. Medizinische Einrichtungen in Solingen zeigen sich optimistisch. Mit den wenigen ungeimpften Mitarbeitenden wolle man zeitnah ins Gespräch kommen.