Entscheidungsträger für die Stadt Solingen : Die Köpfe des Krisenstabs

Solingen 15 Mitglieder zählt das Gremium, in dem seit Ausbruch der Corona-Pandemie alle wichtigen Entscheidungen für die Stadt Solingen getroffen werden. Wir stellen den Krisenstab vor.

Fast ein Jahr ist es inzwischen her, seitdem sich der Solinger Corona-Krisenstab das erste Mal getroffen hat. Zweimal pro Woche, immer dienstags und donnerstags, kommen die Mitglieder seitdem zusammen – zuerst in großer Runde und sozusagen live im Rathaus, inzwischen längst per Videokonferenz im Internet und in kleinerer Besetzung. Wobei eines für den mittlerweile noch 15 Frauen und Männer umfassenden engeren Krisenstab seit den Anfangstagen stets gleich geblieben ist. „Man spürt den Druck der Verantwortung“, sagt der stellvertretende Pressesprecher der Stadt, Thomas Kraft, der von Anfang an dabei ist.