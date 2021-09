Coronavirus in Solingen : Am Klinikum wird wieder getestet – Inzidenz bei 146,4

Solingen In den vergangenen sieben Tagen sind 233 Corona-Neuinfektionen in Solingen festgestellt worden. Das entspricht einem Inzidenz-Wert von 146,4. Dies teilt der Stadtdienst Gesundheit am Mittwoch mit.

Aktuell sind 491 Personen nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert, 25 Patienten werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. 201 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben.

In Quarantäne befinden sich aktuell 1588 Personen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie in der Klingenstadt wurden bisher 10.366 bestätigte Infektionen gemeldet.

Ab sofort gibt es übrigens wieder die Möglichkeit, am Städtischen Klinikum einen Corona-Test zu machen. Das Team von Kineo Medical ist dort täglich von 13 Uhr bis 17 Uhr tätig. Standort ist der Parkplatz gegenüber des Haupteingangs.

