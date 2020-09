Corona in Solingen : Kita-Kind positiv getestet

Solingen In der Kita Vorspel in Mitte ist ein Kind positiv auf Corona getestet worden. Wie die Stadt am Montag meldete, stehen zurzeit die Kinder aus zwei Gruppen unter Quarantäne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betroffen sind auch Mitarbeiter. Tests haben begonnen, weitere Kontakte werden ermittelt.

Die Zahl der Solinger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist über das Wochenende stabil geblieben. Aktuell sind 39 Personen nachgewiesen infiziert. Fünf Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut.

Wie Stadt mitteilt, wurden seit dem Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher insgesamt 497 bestätigte Fälle gemeldet. 445 Menschen sind wieder genesen. 13 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben.

In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 21 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 12,9 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 246 Personen, 3200 Solinger konnten die Quarantäne dagegen inzwischen wieder verlassen.

(red)