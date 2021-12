Berufung vor Landgericht Wuppertal : Friseur aus Solingen muss Strafe wegen unberechtigter Corona-Hilfe zahlen

Solingen/Wuppertal Zweimal beantragte ein Solinger Friseur Corona-Hilfe – einmal unerlaubter Weise für sein Nebengewerbe. Dafür muss er nun eine Strafe zahlen. Die Entscheidung zu dem Antrag gehe auf einen Berater zurück, sagt er.

Vor dem Landgericht Wuppertal stand am Mittwoch ein 36-jähriger Solinger, Geschäftsführer eines Friseurgeschäfts, in einem Berufungsprozess um Corona-Hilfen. Er hatte sich auf die Beratung seines Buchhalters verlassen, als er in diesem Frühjahrs die Corona-Hilfe des Bundes für den vom Lockdown gebeutelten Salon in Anspruch nahm. Völlig korrekt, weil Haupterwerb, so das Amtsgericht in erster Instanz. Nicht korrekt dagegen war der Vorschlag des Buchhalters, eine solche Corona-Hilfe auch für das eigene, vermietete Dreifamilienhaus zu beantragen. Das Amtsgericht hatte festgestellt: Das war nicht legal, da es sich um einen Nebenerwerb handele.