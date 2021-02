Thomas Kraft

Alter 51

Funktion Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Krisenstab.

Persönlicher Corona-Moment „Am 12. März 2020 hat sich die Nachrichtenlage so verdichtet, dass klar war: Ab dem nächsten Tag wird das Leben stillgelegt. Beklommen verfolgte ich die TV-Sendungen. Irgendwie kam mir das unecht vor – fast wie in einem Kinofilm.“

Herausforderung im Fachgebiet „Das gewaltige Informationsbedürfnis zu stillen, das an die Stadt herangetragen wird: von Medien, in Sozialen Netzwerken, Rathaus-intern, in Mails und Zuschriften sowie Gesprächen.“