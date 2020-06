Bislang 22 Infektionen : Corona-Ausbruch in Solinger Firma

Solingen Beim Solinger Unternehmen Bong sind mehrere Corona-Infektionen festgestellt worden. Die 22 Betroffenen wohnen außerhalb von Solingen. Augenblicklich ruht am Standort der Firma im Gewebegebiet Piepersberg der Betrieb.

Diese wohnen allerdings allesamt in anderen Städten und Gemeinden und pendeln lediglich zur Arbeit in die Klingenstadt. In dem Betrieb, der 180 Mitarbeiter beschäftigt, arbeiten nur fünf Solinger Angestellte. Von diesen ist bisher niemand durch eine Infektion betroffen. Dennoch hat das Solinger Gesundheitsamt für diese fünf Personen vorsorglich Quarantäne angeordnet.

Am Solinger Standort ruht am heutigen Montag die Produktion, um organisatorisch alles Notwendige in die Wege zu leiten. In einigen Tagen soll die Produktion wieder aufgenommen werden.