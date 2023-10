Bed & Breaktfast in Solingen Bergisch-britisch übernachten im „Cornish Arms“

Energisch klopft es an die Hintertür des Pubs „Cornish Arms“ am Rande des historischen Stadtkerns von Gräfrath. Klaus Krämer, inzwischen Gastwirt und Herbergsvater in Personalunion, öffnet und eine Nachbarin steckt ihren Kopf zur Tür herein: „Wir würden gerne für den 9. Dezember ein Doppelzimmer reservieren“. Dreieinhalb Jahre hatte die aufwendige Kernsanierung des direkt an die beliebte Gaststätte angrenzende frühere Zwei-Familien-Fachwerkhaus mit Lädchen im Erdgeschoss gebraucht. Mitte September konnte das altehrwürdige Gebäude im neuen, alten Glanz als rustikales Gästehaus im Stil eines südenglischen Cottage in bergischer Fassade eröffnet werden.