Unterrichtsausfall in Solingen Coppel-Schule will sich nach Bombendrohung nicht einschüchtern lassen

Ermittlung Neben der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen haben noch weitere Schulen in NRW Drohmails mit Bezug auf die aktuelle Lage im Nahen Osten erhalten. So wurde während polizeilichen Maßnahmen an der Wupperstraße eine Bedrohungslage an einer Schule in Wuppertal-Barmen bekannt. Auch in Zuständigkeitsbereichen anderer Polizeibehörden gingen Mails mit ähnlichem Inhalt ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Drohschreiben besteht, ist Gegenstand der Ermittlungsarbeit.