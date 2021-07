Filialen bleiben bestehen : Commerzbank hält an Solinger Standorten fest

Solingen Die Commerzbank wird ab Herbst dieses Jahres damit beginnen, knapp die Hälfte ihrer deutschlandweit zurzeit noch 790 Filialen zu schließen.

Betroffen sind insgesamt 340 Zweigstellen des Bankinstituts. Doch die Mitarbeiter der beiden Solinger Dependancen der Commerzbank können nun aufatmen. Denn wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gegeben hat, sollen die zwei Filialen an der Hauptstraße in Mitte sowie an der Forststraße in Ohligs erhalten bleiben.