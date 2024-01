Comeback-Premiere im Walder Stadtsaal Comedy Punch Club – ein Pflichttermin für Chris Tall

„Bastian Bielendorfer beispielsweise hat mir vor Kurzem noch gesagt, dass es eigentlich der beste Club gewesen sei, wo er gespielt habe – im Keller, dirty, Rock ’n’ Roll“. CPC-Macher Marcus Budde lächelt zufrieden, wenn er von den alten Comedy-Zeiten spricht, in denen die sogenannten Mixed-Shows jedes Mal ein „Klassentreffen“ waren. In der Künstler-Szene genoss das Format aufgrund der so besonderen Atmosphäre einen guten Ruf, obwohl es als geteilte Gage nur Geld aus dem Hut sowie eine Pizza gegeben hat. „Man hat sich angeschaut, was die Kollegen machen und sich ausgetauscht“, sagt Budde. „Diesen Zusammenhalt gibt es heute so kaum noch.“