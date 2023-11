Sanierung auf der Zielgeraden Cobra-Halle in Solingen soll Anfang Januar wieder öffnen

Gut sieben Monate, nachdem die Cobra-Halle wegen Einsturzgefahr vom einen auf den anderen Tag hat schließen müssen, ist nun endlich ein Ende der Leidenszeit in dem soziokulturellen Zentrum an der Merscheider Straße in Sicht. Läuft nämlich alles nach Plan, kann schon in der kommenden Woche mit dem Einbau einer Stahlkonstruktion begonnen werden, die fortan den aus den 1930er Jahren stammenden Dachstuhl abstützen soll. Und das bedeutet wiederum, dass einer Wiederinbetriebnahme der Halle Anfang des neuen Jahres kaum noch etwas im Weg stehen dürfte.