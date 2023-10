Müllheizkraftwerk CO2-Abgabe treibt Müllgebühren in Solingen nach oben

Die Haushalte in Solingen müssen sich auf steigende Entgelte für die Müllentsorgung einstellen. Denn da der Bundestag auf Vorschlag der Ampel-Regierung in Berlin beschlossen hat, nicht nur fossile Brennstoffe, sondern auch Abfälle, die in Müllheizkraftwerken verbrannt werden, mit einer CO 2 -Abgabe zu belasten, werden die damit einhergehenden Mehrkosten in der Klingenstadt mit ihrem Müllheizkraftwerk an der Sandstraße ab dem 1. Januar 2024 auf die Verbraucher umgelegt.