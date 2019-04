Clemens-Galerien : Zuschüsse für Mühlenplatz-Sanierung

Solingen Zwei neue Gastronomen sollen in die Clemens-Galerien ziehen – Mietverträge stehen kurz vor Abschluss.

Gute Nachrichten hat Jochen Stahl aber für die Leerstände direkt am Mühlenplatz. Gleich mit zwei Gastronomen schließe man in kurzer Frist Mietverträge. Die Lücke, die der Auszug des Cafés Segafredo hinterlassen hat, soll so geschlossen werden. Auch ein zweiter Gastronom werde an den Platz ziehen. Nach Abschluss der Mietverträge, die gerade in der letzten Abstimmungsphase seien, könne man auch sagen, was in den Clemens-Galerien bald angeboten werde. Mit weiteren Interessenten für Ladenlokale sei er weiter im Gespräch.