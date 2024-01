Einkaufszentrum am Mühlenplatz Clemens-Galerien in der Solinger City stehen zum Verkauf

Mutmaßungen in diese Richtung gab es schon seit seit geraumer Zeit. Aber nunmehr ist es auch sozusagen amtlich. Die Clemens-Galerien in der Solinger Innenstadt sollen – nicht zum ersten Mal in ihrer knapp 24-jährigen Geschichte – einen neuen Besitzer bekommen. Dies ist nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstagabend im nicht öffentlichen Teil des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen im Theater und Konzerthaus bekannt geworden. So war im Anschluss an die Ausschusssitzung aus unterrichteten Kreisen in Erfahrung zu bringen, dass entsprechende Gerüchte jetzt von offizieller Seite bestätigt worden sind.