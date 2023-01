Stadtentwicklung in Solingen Für die CDU gehört „City 2030“ auf den Prüfstand

Hinter der Solinger Innenstadt liegen einmal mehr eher schlechte Wochen. So sorgte kurz vor dem Jahreswechsel beispielsweise die Schließung des traditionsreichen Café Kersting für Unruhe. Und auch sonst steht die City bei vielen in dem Ruf, immer unattraktiver zu werden. Denn tatsächlich werden mittlerweile große Teile der Stadtmitte von Leerstand oder aber Billigläden geprägt, so dass es nach Ansicht etlicher Beteiligter längst nicht mehr reicht, einzelne Verbesserungen vorzunehmen, sondern der Ruf nach einem Neustart ständig lauter wird.