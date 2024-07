Klingenpride 2024 Solingen bleibt auch unter grauem Himmel bunt

Und schließlich lockte auch ein Bühnenprogramm viele Gäste in den Südpark. Legten am „queeren Bahnsteig“ am alten Hauptbahnhof einige DJs auf, so dass einige Besucher beim Tanzen das ganztägig regnerische Wetter offenbar vergaßen, sorgten auf der Hauptbühne neben anderen Künstlern vor allem „The Music of Queen“ mit originalgetreu dargebotenen Titeln der legendären Rockband am Abend für gute Laune – auch wenn die nasse Witterung, wie der Blick über das Gelände verriet, wohl doch den einen oder anderen Gast von einem Besuch abhielt.