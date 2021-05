Feuerwehr-Einsatz in Solingen : Chemiebehälter droht zu bersten

Solingen Nach einer chemischen Reaktion in einer Firma an der Weyerstraße im Solinger Stadtteil Wald läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr. Mehrere Straßen rund um den Unglücksort sind gesperrt.

Die Solinger Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz auf dem Gelände einer Firma an der Weyerstraße in Wald ausgerückt. Ersten Informationen zufolge war es am Morgen in einem auf dem Unternehmensareal befindlichen Gefahrgutbehälter zu einer chemischen Reaktion gekommen, so dass der Behälter zu bersten drohte.