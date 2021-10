Solingerin vor Gericht : Chaos im Landgericht betrifft auch „Katzenprozess“

Solingen/Wuppertal Im zu Ende gehenden Prozess um die Tierquälerei an mindestens 62 Katzen waren es am Freitag eher die Spürhunde der Polizei, die das Geschehen bestimmten.

Da der nächste, vorletzte Verhandlungstag erst in drei Wochen stattfinden kann, wäre der zulässige Abstand von drei Wochen zwischen den tatsächlichen Terminen überschritten gewesen. Mit einem verkürzten Prozesstag nach dem Alarm, an dem nur noch eine Zeugin zur Abrundung der bisher vorhandenen Aussagen vernommen werden sowie einige Schriftstücke verlesen werden sollten, könnte die Beweisaufnahme geschlossen werden, sollten nicht noch neue Anträge der Verteidigung gestellt werden. Falls das nicht passiert, könnten am 12. November die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft stattfinden.

Bislang in Einzelheiten ungeklärt scheint der häufige Transport und die Eigentumsverhältnisse von Katzen, die zwischen der Kuller Straße in Solingen und der Wohnung der Mutter in Düsseldorf stattgefunden haben sollen – immer dann, wenn Kontrollen der Veterinärämter angekündigt waren. Auch erneute Verstöße gegen das Halte- und Zuchtverbot scheinen mittlerweile vorzuliegen. Interessant scheint auch die Nutzung einer angemieteten Parzelle in der Kleingartenanlage am Lehner Berg zu sein, deren Überprüfung an falschen Schlüsseln scheiterte. Auffällig für Besucher der Anlage: In der gegenüberliegenden Parzelle scheint ein Haus ähnlich genutzt zu werden – auch hier sind Fenster mit Folie abgeklebt und scheinen auch bei Sturm dauernd auf Kipp zu stehen. Eher ungewöhnlich.