Verkehrskonzepte : Wer E sagt, muss auch G sagen – die soziale Frage der E-Mobilität

Meinung Solingen Solingen ist eine Stadt der E-Mobilität. Vor allem im Individualverkehr darf aber die Bezahlbarkeit nicht vergessen werden.

Jedenfalls dürften sich alle Befürworter dieser Antriebsart über eine Meldung gefreut haben. die am Freitag in die Öffentlichkeit gelangte und in der der Anteil des ÖPNV in der Klingenstadt an der NRW-weiten Zunahme der Elektromobilität eigens Erwähnung fand. Gleichwohl tun die Verantwortlichen gut daran, die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Denn zum einen wird die BOB-Technik in den kommenden Jahren noch manchen Sprung machen müssen. Und zum anderen bleibt abzuwarten, in welchen anderen Städten beziehungsweise in welchem Umfang das „Solinger Modell“ später mal Anwendung finden kann.