Steigende Kriminalität CDU wirft Solingens OB Kurzbach Untätigkeit bei Kampf gegen Kriminalität vor

Eine Zunahme der Kriminalität um 17,6 Prozent in zwei Jahren – nachdem die in der vergangenen Woche präsentierte polizeiliche Kriminalstatistik für 2023 einmal mehr aufgezeigt hat, dass schwerwiegende Straftaten auch in Solingen zu einem immer größeren Problem werden, zieht die CDU in der Klingenstadt jetzt mit schweren politischen Geschützen gegen Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) zu Felde. So werfen die Christdemokraten dem OB unter anderem vor, aus Rücksichtnahme auf die Grünen seine „Kernpflichten“ zu ignorieren.