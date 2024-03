Bekenntnis zu Bergischen Symphonikern CDU will Kulturangebot in Solingen auf den Prüfstand stellen

Wozu, so die CDU, die Symphoniker aber auf jeden Fall weiter gehören sollen. „Unsere Fraktion ist sich sicher, dass jeder Euro, der in die Bergischen Symphoniker investiert wird, gut angelegt ist“, sagte der Vorsitzende des Solinger Kulturausschusses, der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Haug, zuletzt nach einem Treffen der Fraktion mit Vertretern der Symphoniker. So bestreite das Orchester nämlich nicht allein die Philharmonischen Konzerte und Musiktheater-Produktionen. Vielmehr brächten die Symphoniker „ein vielfältiges Musikangebot in die Stadtteile, in die Schulen und in die Kitas“, unterstrich Sebastian Haug nun noch einmal die gesellschaftliche Bedeutung des Orchesters.