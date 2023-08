Verkehrspolitik in Solingen CDU und FDP machen Druck beim Anschluss Scheuren

Die Solinger Christdemokraten und Freien Demokraten drängen darauf, dass sich beim schon seit Jahren diskutierten neuen Anschluss des Industriegebietes Scheuren an die Viehbachtalstraße etwas tut. Aus diesem Grund haben CDU und FDP für die nächste Sitzung des städtischen Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen am Donnerstag kommender Woche, 31. August, einen gemeinsamen Antrag eingereicht. Mit diesem wollen die beiden Fraktionen dafür sorgen, dass der Ausschuss einen Grundsatzbeschluss zu der Anbindung des Industriegebietes an die Solinger Stadtautobahn fasst.