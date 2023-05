Radverkehr in Solingen CDU und FDP fordern Änderung der Veloroute

In den nächsten Monaten könnte auf die zuständigen Beamten im Rathaus viele Arbeit zukommen. Denn wie CDU und FDP am Mittwoch bekannt gegeben haben, halten beide den Vorschlag der Verwaltung zum Verlauf der geplanten Veloroute II von Ohligs nach Mitte für unzureichend – weswegen Union und Liberale vor der eigentlich für Juni vorgesehenen Entscheidung im Rat jetzt eine eigene Vorlage präsentieren. Damit dürfte klar sein, dass es vor der Sommerpause nicht mehr zu einem Beschluss kommt. Denn nachdem die SPD bereits mitgeteilt hat, die Abstimmung über die Veloroute könne verschoben werden, verlangen CDU und FDP nunmehr etliche, teils substanzielle Änderungen an den Plänen aus dem Rathaus.