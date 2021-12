Verkehrspolitik in Solingen : CDU lehnt höhere Parkgebühren ab

Solingen Die Christdemokraten spricht sich gegen den Grünen-Vorschlag aus. Bei einer möglichen Anpassung der gebühren für das Anwohnerparken zeigen sich aber gesprächsbereit.

„Wir halten es für falsch, üppige Haushaltswünsche der Grünen zu Lasten der Gebührenzahler zu finanzieren, ohne dass auch nur der Versuch unternommen wird, innerhalb des Haushalts umzuverteilen und die Ausgabenseite ins Blickfeld zu nehmen. Das ist für uns keine seriöse Haushaltspolitik“, sagte Fraktionschef Flemm, der zudem vor negativen Folgen für die Geschäftsleute in der Klingenstadt warnte. Der Vorstoß der Grünen, so Flemm, sei ein „fatales Signal an den Einzelhandel in den Stadtteilzentren und nicht hinnehmbar“.